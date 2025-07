Unfall auf der B269 im Saarland: 64-jähriger Motorradfahrer schwerverletzt

LEBACH. Am gestrigen Dienstag kam es gegen 13.50 Uhr in Lebach auf der B269, Saarbrücker Straße / Einmündung Marktstraße, zu einem Verkehrsunfall. Eine

69-jährige Frau aus Lebach befuhr mit ihrem Ford die Saarbrücker Straße, aus

Richtung Heusweiler kommend, in Fahrtrichtung Eppelborn.

An der Einmündung zur Marktstraße wollte sie nach links in diese abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 64-jährigen Motorradfahrer aus Schwalbach. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeugführerin zog sich leichte Verletzungen zu.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Lebach musste die Fahrbahn reinigen. Bis Ende der Unfallaufnahme um 18.00 Uhr mussten verkehrslenkende Maßnahmen getroffen werden. Die Polizei Lebach sucht Zeugen (Telefon: 06881/5050). (Quelle: Polizeiinspektion Lebach)