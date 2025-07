54 Trierer Spitzensportler und 13 Altsportler geehrt

TRIER – Bei der Sportlerehrung der Stadt Trier zeichnete Bürgermeisterin Elvira Garbes gemeinsam mit Marco Marzi, Vorsitzender des Stadtsportverbands Trier, 54 Spitzensportler von elf Trierer Vereinen und 13 Altsportler aus.

In ihrer Begrüßung betonte Garbes, dass man keine Einzelleistung hervorheben möchte, da alle anwesenden Sportler eine tolle Leistung erbracht hätten. Der Abend zeige auch, wie wichtig das Ehrenamt sei und wie stolz die Stadt Trier auf ihre Sportlerinnen, Sportler und Vereine sei.

Die Auszeichnung wurde an alle Sportler verliehen, die 2024 für einen Trierer Verein starteten und entweder einen der ersten drei Plätze bei deutschen Meisterschaften oder einen der ersten acht bei Europa- oder Weltmeisterschaften erreichten oder an Olympischen Spielen teilnahmen.

Der Verein Silvesterlauf Trier war durch Gesa Krause, Olivia Gürth und Samuel Fitwi gleich mit drei Athleten bei den Olympischen Spielen in Paris vertreten. Da sich die drei Top-Athleten aktuell im Trainingslager befinden, konnten sie ihre Ehrung nicht persönlich in Empfang nehmen – im Gegensatz zu den Rollstuhlbasketballerinnen und Paralympics-Teilnehmerinnen Nathalie Paßiwan und Svenja Erni von den Doneck Dolphins.

Egal ob Ruderer, Schützen, Kegler, Läufer, Gewichtheber oder junge Gardetänzerinnen – sie alle erhielten eine besondere Trophäe, ein Bild des Trierer Künstlers Roland Grundheber, in limitierter Auflage nur für die Geehrten der diesjährigen Sportlerehrung.

Ebenfalls wurden 13 Altsportler geehrt: Personen, die viele Jahrzehnte den Trierer Vereinssport als Ehrenamtliche am Laufen hielten und halten – wie zum Beispiel Günter Lorscheider, er ist bereits seit über 70 Jahren Mitglied beim TV Ruwer und ist auch mit 82 Jahren noch aktiver Übungsleiter für zwei Jungenturngruppen. Auch Dieter Bläsius erhielt diese Ehrung. Er leitet seit über 40 Jahren die Tischtennis-Abteilung des SV Trier-Olewig. Noch im vergangenen Jahr spielte der heute 70-Jährige in der ersten Mannschaft in der Bezirksoberliga West.

Drei Vereinen überreichten Marco Marzi und Bernd Michels die Förderpreise des Stadtsportverbandes Trier für besondere Verdienste für die Nachwuchsarbeit: 400 Euro gingen an den Gladiators Trier e.V. für das Projekt Sportcampus West Basketball, 350 Euro erhält die Gymnastikabteilung des TSC 1897 Pfalzel und 300 Euro gehen an die Leichtathletik-Abteilung des Postsportverein Trier für dessen kontinuierliche Nachwuchsförderung.