Einbruch in Café „Abseits“ in Kell am See: Fenster zerstört und Bargeld entwendet

KELL AM SEE – In der Nacht von Samstag, dem 28. Juni, auf Sonntag, den 29. Juni, kam es zwischen 23 Uhr und 7 Uhr zu einem Einbruch in das Café & Bistro Abseits in der Arenswiese in Kell am See.

Vorgehen der Täter und entstandener Schaden

Bislang unbekannte Täter rissen die Rolläden eines Fensters ab und traten anschließend die dahinterliegende Scheibe ein, um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen.

Nach dem Eindringen durchsuchten der oder die Täter das Café. Dabei wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Die Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Durch das gewaltsame Vorgehen entstand an dem Fenster und den Rollläden erheblicher Sachschaden.

Die Kriminalpolizei in Trier hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch in der genannten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651 983-43390 bei der Dienststelle zu melden.