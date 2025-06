Bäckerei im Saarland ausgeraubt – Mitarbeiter mit Messer bedroht und geschlagen

LEBACH. Am Montag, den 23.6.2025, kam es gegen 17.20 Uhr in der einer Filiale der Bäckerei Gillen in Lebach zu einem Raub zum Nachteil eines Mitarbeiters. Die Bäckerei befindet sich im Eingangsbereich der Lidl-Filiale, Auf dem Graben 12 in Lebach.

Zur Tatzeit begab sich ein unbekannter Täter über den Verkaufsraum zu den hinteren Räumlichkeiten und traf dort auf den Mitarbeiter. Er bedrohte diesen mit einem Messer und forderte die Öffnung des Tresors. Als der Mitarbeiter dies ablehnte, weil er keine Schlüsselgewalt hatte, attackierte der Täter diesen mit mehreren Faustschlägen.

Unter weiteren Drohungen mit dem Messer forderte der Täter die Tageseinnahmen aus der Kasse im Verkaufsraum. Der Geschädigte händigte ihm einen dreistelligen Bargeldbetrag in Scheinen aus. Das Geld wurde hierzu in einer Bäckereitüte verstaut. Der Täter verließ die Filiale zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter nahm in einiger Entfernung noch zwei weitere Personen wahr, die zusammen mit dem Täter die Örtlichkeit verließen.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

– Männlich, ca. 1,85 m groß

– Schlanke Statur

– Ungepflegtes Äußeres, starker Körpergeruch

– Kurze schwarze Haare (Boxerschnitt), schwarzer Bart

– Dunkler Hauttyp, braune Augen

– trug schwarze lange Hosen, schwarze Langarmweste, schwarz-weiße Sneaker.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die in der Zeit von 17 bis 18 Uhr Wahrnehmungen im Bereich des Lidl bzw. der Bäckerei Gillen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lebach (Tel.: 06881/5050). (Quelle: Polizeiinspektion Lebach)