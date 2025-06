„Starker Partner“: Schweitzer und Schmitt würdigen ADAC in Rheinland-Pfalz

MAINZ. Im Rahmen eines feierlichen Festakts im Landtag Rheinland-Pfalz wurde heute das 75-jährige Bestehen des ADAC in Rheinland-Pfalz gewürdigt. Ministerpräsident Alexander Schweitzer gratulierte dem ADAC herzlich zum Jubiläum und sagte: „Der ADAC Mittelrhein e.V. und der ADAC Pfalz e.V. stehen seit 75 Jahren für verlässliche Hilfe, innovative Mobilitätslösungen und engagierte Verkehrssicherheitsarbeit im Land.“

„Sie helfen nicht nur bei Pannen, sondern sorgen mit Ihren vielfältigen Angeboten, vom Fahrsicherheitstraining bis zur Verkehrserziehung, dafür, dass Menschen sich sicher und gut informiert im Verkehr bewegen können. Besonders beeindruckt mich, wie der ADAC den Wandel der Mobilität aktiv mitgestaltet – nachhaltig, zukunftsorientiert und immer im Dienst der Gesellschaft. Ihr Beitrag zur Verkehrssicherheitsarbeit ist von unschätzbarem Wert, insbesondere für unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer. Für dieses Engagement danke ich Ihnen im Namen des ganzen Landes sehr herzlich“, so der Ministerpräsident weiter.

Verkehrsministerin Daniela Schmitt erklärte: „Der ADAC steht wie kaum eine andere Organisation für praktische Hilfe, gelebte Verantwortung und echten Bürgersinn – und das seit 75 Jahren. Mit Ihrem Engagement für Verkehrssicherheit, Mobilität und technische Innovationen leisten Sie einen wertvollen Beitrag für unser Land. Ich danke Ihnen für diesen großartigen Einsatz – besonders auch für Ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Der ADAC zeigt: Mobilität kann sicher, modern und verantwortungsvoll zugleich sein.“

Die beiden Regionalclubs, gegründet kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, betreiben heute elf Standorte mit rund 245 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Rheinland-Pfalz und bieten ein breites Leistungsspektrum – von der klassischen Pannenhilfe über Fahrradservices bis hin zum Schlüsselnotdienst und zur Haushalts-Notfallhilfe.

„Wir haben uns vom reinen Pannenhelfer zu einem modernen Mobilitäts- und Serviceanbieter entwickelt“, sagte Rudi Speich, Vorsitzender des ADAC Mittelrhein. „Dabei ist unser Anspruch derselbe geblieben: Menschen zu helfen – schnell, kompetent und zuverlässig.“

Mit rund 1,3 Millionen Mitgliedern in Rheinland-Pfalz – fast ein Drittel der Bevölkerung – ist der ADAC auch ein bedeutender gesellschaftlicher Akteur. Er engagiert sich in der Verkehrserziehung, im Motorsport, im Tourismus und durch das Forum Verkehrssicherheit für sichere Verkehrswege, insbesondere für Kinder.

„Seit 75 Jahren ist der ADAC in Rheinland-Pfalz verlässlicher Partner rund um Mobilität und Sicherheit – das liegt in unserer DNA“, so Speich. „Wir helfen auf der Straße, in der Luft und zunehmend auch zu Hause.“

Der Festakt im Landtag würdigte nicht nur die erfolgreiche Geschichte des ADAC, sondern unterstrich auch seine Rolle als zukunftsorientierter Partner für ein sicheres und nachhaltiges Verkehrssystem in Rheinland-Pfalz. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)