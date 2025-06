Gymnasium Saarburg überzeugt bei Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“

SAARBURG/BITBURG. Der Mathematik-Leistungskurs 1 der MSS 11 des Gymnasiums Saarburg, der von Frau Schuster geleitet wird, hat beim internationalen Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ in der Region Eifel-Trier den dritten Platz erzielt. Der Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ – „Mathématiques sans frontières“, der weltweit am 13. März 2025 stattfand, umfasste 13 Aufgaben, von denen eine in einer Fremdsprache gelöst werden musste.

Er fördert das gemeinsame Lösen von Aufgaben, was die Verbindung der Schülerinnen und Schüler zur Mathematik stärkt. Die Preisverleihung, die am 6. Juni 2025 am St. Willibrord Gymnasium in Bitburg stattfand, wurde von einer musikalischen Einlage des Schulchors stimmungsvoll eröffnet. Vertreter des Wettbewerbs und der Stadt Bitburg hielten Reden, in denen sie den Wert des Wettbewerbs über die Mathematik hinaus betonten.

Dass der Kurs den dritten Platz erreichte, zeigt die solide mathematische Kompetenz der Schülerinnen und Schüler, die eine Urkunde, Süßigkeiten und einen 150-Euro-Gutschein für das Eiscafé Cortina in Saarburg erhielten. Der Mathematik-Leistungskurs 1 spricht den Organisatoren und Sponsoren seinen herzlichen Dank aus. Die Unterstützung und die Möglichkeit, diesen Erfolg gebührend zu feiern, werden sehr geschätzt. (Quelle: Gymnasium Saarburg)