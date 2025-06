Luxemburgs Nationalfeiertag am 23. Juni: Zwischen royaler Tradition und modernem Nationalgefühl

LUXEMBURG. Jedes Jahr am 23. Juni verwandelt sich das Großherzogtum Luxemburg in ein buntes, stolzes und festlich geschmücktes Land. Anlass ist der Nationalfeiertag, der offiziell als „Geburtstag des Großherzogs“ gefeiert wird – obwohl an diesem Tag niemand aus der großherzoglichen Familie tatsächlich Geburtstag hat. Doch das spielt längst keine Rolle mehr. Der 23. Juni ist zum emotionalen Symbol für nationale Identität, royalen Glanz und ein modernes Staatsverständnis geworden.

Warum feiert Luxemburg ausgerechnet am 23. Juni?

Der Ursprung liegt im 19. Jahrhundert, als noch der Geburtstag des amtierenden Monarchen gefeiert wurde – meist mitten im Winter. Um witterungsbedingte Einschränkungen zu vermeiden, legte Großherzog Jean im Jahr 1961 den Festtag dauerhaft auf den 23. Juni. Seitdem ist das Datum fixer Bestandteil im nationalen Kalender – unabhängig vom tatsächlichen Geburtstag des heutigen Großherzogs Henri (16. April 1955). Mehr News aus Luxemburg

👉 Fakt: Der Nationalfeiertag basiert auf einem „künstlichen Datum“, hat sich aber zu einem echten Fixpunkt des luxemburgischen Selbstverständnisses entwickelt.

Zwei Tage voller Feierstimmung: Der Ablauf im Überblick

22. Juni – Der Vorabend

Fackelzüge („Fakelzuch“) in Städten & Dörfern

Großes Feuerwerk in Luxemburg-Stadt

Straßenfeste, Konzerte & Lichtshows

Tausende feiern auf öffentlichen Plätzen

23. Juni – Der Festtag

Militärparade auf dem Boulevard Royal

Te Deum in der Kathedrale Notre-Dame mit Regierung und royaler Familie

Ordensverleihungen, Staatsbankett & Empfänge

Landesweite Veranstaltungen, Picknicks & Bürgerfeste

Kleines Land – große Feier, starke Identität

Der luxemburgische Nationalfeiertag ist viel mehr als ein kalendarisches Ritual. Er ist Ausdruck nationalen Selbstbewusstseins, europäischer Offenheit und gelebter Tradition. Wer am 23. Juni durch Luxemburg reist, erlebt ein Land im Ausnahmezustand – positiv, festlich und voller Energie.

Ob royaler Fan, kulturell Interessierter oder neugieriger Besucher – dieses Datum sollte man sich merken.