Eifelkreis: Quad-Fahrer stirbt bei Unfall auf Waldweg in Gondenbrett

GONDENBRETT/PRÜM. Am heutigen Sonntagmorgen, 22. Juni 2025, wurde die Polizeiinspektion Prüm gegen 08.30 Uhr über einen tragischen Verkehrsunfall in der Gemarkung Gondenbrett, im Bereich des „Schwarzen Mannes“, informiert. Ein 38 Jahre alter Quad-Fahrer verunglückte auf einem Waldweg.

Unfallhergang und Folgen

Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Quad-Führer in einer Kurve auf dem Waldweg ohne die Beteiligung Dritter zu Fall. Die genaue Ursache für den Kontrollverlust über das Zweirad ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Infolge dieses Sturzes zog sich der Fahrer jedoch so schwere Verletzungen zu, dass er diesen noch an der Unfallstelle erlag. Zwei Touristen hatten den toten Fahrer auf dem Waldweg gefunden.

Im Einsatz waren umgehend der Rettungsdienst, ein Notarzt sowie Kräfte der Polizeiinspektion Prüm.