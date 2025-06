GRAFSCHAFT. Am heutigen Sonntag wurde die Polizei gegen 12.44 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW auf der A61 zwischen dem Autobahndreieck Bad Neuenahr und dem Autobahnkreuz Meckenheim in Fahrtrichtung Norden in Kenntnis gesetzt.

Aktuell befinden sich die Einsatzkräfte auf der Anfahrt, die Fahrtrichtung Norden ist gesperrt. (Verkehrsdirektion Koblenz)