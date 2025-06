RLP: Betrunkener durchbricht Kette an geschlossenem Drive-In – Betonfundament mitgeschleift

KAISERSLAUTERN. Ein geschlossenes Drive-In wurde einem Autofahrer in Kaiserslautern am späten Mittwochabend zum Verhängnis. Der 19-jährige Mann wollte in der Straße „Im Harderwald“ mit seinem PKW an den Autoschalter eines Fast-Food-Restaurants fahren.

Die Gastronomie war allerdings aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit schon geschlossen. Daher wollte er mit seinem PKW offensichtlich das Drive-In durch die Ausfahrt verlassen, obwohl diese mit einer Kette gesperrt war.

So nahm das Unheil seinen Lauf. Der Verkehrsteilnehmer riss die Kette mit dem Fundament aus dem Boden und setzte seine Fahrt anschließend unbeeindruckt fort. Hierbei schleifte der das Betonfundament hinter seinem Auto her. So fiel er dem Sicherheitspersonal einer US-Einrichtung auf.

Die verständigte Polizei führte bei dem Verkehrsteilnehmer einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab 2,4 Promille, was einiges erklärte. Daher wurde dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen. Zudem ist der Führerschein weg und es blüht ein Strafverfahren. (Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern)