Großkontrolle in Trier: Drogen und Waffen sichergestellt – Strafverfahren eingeleitet

TRIER. Am Dienstag, dem 17. Juni, führten die Kriminaldirektion Trier und die Polizeiinspektion Trier Kontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten im Trier Stadtgebiet durch.

Gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Trier, der Bundespolizei und mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei des Polizeipräsidiums Einsatz Logistik und Technik (ELT) kontrollierten die Beamten am Hauptbahnhof, im Palastgarten, im Nells Park sowie im Wilhelm-Rautenstrauch-Park mehr als 50 Personen. Bei den Kontrollen leiteten die Beamten sieben Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Arzneimittelgesetz ein. Neben Betäubungsmitteln stellten sie dabei Messer und ein Tierabwehrspray sicher und erteilten in drei Personen Platzverweise. Die Kontrolle ist Bestandteil eins seit 2023 bestehenden Einsatzkonzeptes zur Bekämpfung der Straftaten im öffentlichen Raum in Trier. Derartige Kontrollmaßnahmen finden seither in unterschiedlichem Umfang und in unregelmäßigen Abständen statt. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)