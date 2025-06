Prozess in Trier: Einbrüche in Solarparks – Hunderttausende Euro Schaden verursacht

TRIER. Am 25. Juni 2025 beginnt vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess wegen schweren Bandendiebstahls.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 36-jährigen Angeklagten zur Last, zwischen Juni 2023 und August 2023 als Mitglied einer Bande in vier Fällen in Solarparks und andere Werkshallen eingebrochen zu sein, um dort Kupferkabel und Werkzeuge zu entwenden. Die Tatorte befanden sich in Kröv, Idenheim, Föhren und Pferdsfeld. Bei den dem Angeklagten zur Last gelegten Taten wurden Gegenstände im Wert von ca. 121.000,- Euro entwendet, der Gesamtschaden betrug ca. 423.000,- Euro. (Quelle: Landgericht Trier)