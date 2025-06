Trier: Großkontrolle im Rautenstrauchpark – Blaulicht-Einsatz auch an Treviris!

TRIER. Ein aufwendiger Polizeieinsatz hat am späten Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, für Aufsehen in der Trierer Innenstadt gesorgt. Dabei stand der Trierer Rautenstrauchpark im Fokus der Beamten – auch an der Bushaltestelle Treviris kam es gleichzeitig zu einem Einsatz von Rettungskräften.

Im Rautenstrauchpark führten Einsatzkräfte der Polizei dabei scheinbar eine gezielte Großkontrolle durch. Zahlreiche Personen wurden kontrolliert, durchsucht und fixiert. Die Polizei war mit zahlreichen Transportern und Einsatzkräften vor Ort. Weitere Baulicht-News aus Trier

Haltestelle Treviris: Notfallzelt errichtet – Einsatzkräfte sichern Bereich ab

Parallel zur Großkontrolle im Park kam es auch and er naheliegenden Bushaltestelle Treviris zu einem Blaulicht-EInsatz. Hier wurde ein Notfallzelt aufgestellt – es waren auch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Trier vor Ort. Die Maßnahme deutet auf ein medizinisches Notfallgeschehen oder eine weitere sicherheitsrelevante Lage hin.