RLP: Bandendiebstahl in Supermarkt – Polizei fahndet mit Fotos nach Tätern

NEUWIED. Am 29.1.2025 betraten zwei männliche und eine weibliche Person, mutmaßlich familiär zusammengehörig, gegen 14.15 Uhr die ALDI-Filiale in der Allensteiner Straße in Neuwied. Während die weibliche Person einen leeren Einkaufswagen durch die Filiale schob, befüllten die männlichen Begleiter ihre Rucksäcke mit Waren.

Dem älteren Täter gelang es, mit seinem Rucksack die Filiale zu verlassen, der jüngere Mann wurde angesprochen und beließ seinen Rucksack, der mit Waren im Wert von knapp 130 Euro befüllt war, in der Filiale. Die Frau verließ den Laden mit dem leeren Einkaufswagen.

Den Tätern gelang anschließend die Flucht. Es besteht der Verdacht des Bandendiebstahls. Hinweise nimmt die Polizei in Neuwied unter 02631/878-0 oder jede andere Dienststelle entgegen. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)