Ausbau der Infrastruktur: Neue Fahrradgarage an der Porta mit moderner Technik

TRIER. Der nächste Schritt bei der Entwicklung der Fahrradgarage an der Porta Nigra kommt: Ab sofort beginnen der Ausbau der Infrastruktur und der Aufbau der modernen Technik. Die Fahrradgarage soll bis zum Jahresende mit digital buchbaren, sicheren Fahrradstellplätzen, energieeffizienter LED-Beleuchtung, kostenfreiem öffentlichen WLAN, Lademöglichkeiten für Elektrofahrräder und einem Self-Service-Punkt ausgestattet werden.

Die aus Trier stammende Bundesbauministerin Verena Hubertz begrüßt die Modernisierung der Infrastruktur: „Ich freue mich, wenn wir in Trier mehr in die Pedale treten. Dabei ist ein attraktives Angebot wichtig. Die Bundesförderung der Fahrradgarage ist also ein schöner Beitrag zur Verkehrswende vor Ort. Eine Fahrradgarage in dieser zentralen Lage mit Nähe zum Hauptbahnhof ist sowohl für Trierer als auch Touristen eine gute Erweiterung der Verkehrsinfrastruktur.” Die vollständige bauliche Umsetzung umfasst unter anderem neue Bodenbeläge, Malerarbeiten sowie die technische und funktionale Ausstattung.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe betont die Bedeutung des gemeinsamen Vorhabens von Stadt und Stadtwerken auch für die Attraktivität der Trierer Innenstadt: „Dieser zentrale Standort schafft ein sicheres und komfortables Angebot für Radfahrende. Trier setzt auf nachhaltige Mobilitätsangebote und baut diese Schritt für Schritt aus. Die Fahrradgarage an der Porta Nigra wird für Einheimische und Besucher unserer Stadt ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg.“

Das Bundesverkehrsministerium fördert das Projekt im Rahmen des Förderprogramms „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ mit rund 485.000 Euro. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Der reguläre Betrieb soll zur Fahrradsaison im Frühjahr 2026 aufgenommen werden. (Quelle: Stadt Trier)