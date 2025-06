Saarland: Nächtliches Handgemenge mit Gruppe – Verursacher in Gewahrsam genommen

NEUNKIRCHEN. Wie das Portal blaulicht.report Saarland berichtet, kam es in der Nacht zum Sonntag, 15.6.2025, in der Neunkircher Innenstadt erneut kurz nach Mitternacht zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Mehrere waren Personen auf der Straße lautstark in Streit geraten.

Ein betrunkener 28-Jähriger aus Ottweiler geriet wegen provozierenden Verhaltens einer Gruppe mit dieser in ein Handgemenge. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen, Zeugen berichteten von einer chaotischen Szene.

Mehrere Streifenwagen und ein Rettungswagen rückten an. Am Ort des Geschehens blockierten einige Personen, die sich versammelt hatten, mit ihren Autos die Straße, andere liefen quer über die Fahrbahn.

Der Hauptverursacher erhielt einen Platzverweis, den er jedoch später ignorierte. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, wurde er in Gewahrsam genommen.