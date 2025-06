Vom Hunsrück in die Sonne: Mehr Flüge vom Flughafen Hahn zu Urlaubszielen

LAUTZENHAUSEN. Vom Flughafen Hahn können Reisende im Sommer zu mehr Zielen fliegen. Seit Juni gebe es zwei Flüge pro Woche ins kroatische Rijeka, wie die Triwo Hahn Airport GmbH mitteilte. Zudem gehe es wie schon 2024 nach Zadar in Kroatien, Chania in Griechenland und Alghero in Italien.

Auch Verbindungen nach Palma de Mallorca oder Girona sowie ins marokkanische Nador werden laut Mitteilung aufgestockt. «Insgesamt bietet der Triwo Hahn Airport im Sommerflugplan 2025 Verbindungen zu insgesamt 46 Warmwasser- und Städtezielen an», hieß es. (Quelle: dpa)