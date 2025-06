Saarlouis: Schwere Brandstiftung und versuchte Tötung – Polizei fahndet nach Tätern

SAARLOUIS/SAARBRÜCKEN. Am Sonntag, 25. Mai 2025, brannte gegen 09.00 Uhr in der Karcherstraße in Saarlouis ein Wohnhaus.

Der 27-jährige Bewohner musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. In diesem Zusammenhang ergaben sich Hinweise auf zwei bislang unbekannte männliche Tatverdächtige. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach einem Wohnhausbrand in der Saarlouiser Karcherstraße führt die saarländische Polizei – unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken – ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Totschlag und besonders schwerer Brandstiftung. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei unbekannte Männer, welche von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurden. Mit diesen Aufzeichnungen (Bildern und Videos) fahndet die Polizei nun nach den beiden Unbekannten.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- ca. 40-50 Jahre alt - Glatze - Raucher

Person 2:

- ca. 25-40 Jahre alt - Bartträger - führte zur Tatzeit ein rotes Fahrrad mit der Aufschrift "BTWIN" sowie einen grünen/gelben Turnbeutel mit.

Die Polizei wendet sich nun mit folgenden Fragen an mögliche Zeugen:

- Wer hat Hinweise zur Identität der unbekannten Tatverdächtigen auf den Bildern bzw. Videos oder deren aktuellem Aufenthaltsort? - Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Brandereignis in Zusammenhang stehen könnten?

Personen, die Hinweise zur Identität der beiden Männer geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst in Saarbrücken oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache der Landespolizeidirektion genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).