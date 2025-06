RLP: 75-Jährige im Schlaf überfallen – plötzlich standen Täter neben dem Bett!

MUDERSBACH. Ein nächtlicher Schockmoment, der kaum schlimmer hätte ausfallen können: In der Nacht zu Freitag wurde eine 75-jährige Seniorin in Mudersbach (Landkreis Altenkirchen) Opfer eines versuchten Überfalls – direkt in ihrem Schlafzimmer. Drei bislang unbekannte Täter drangen maskiert in das Haus der alleinlebenden Frau ein und weckten sie gewaltsam aus dem Schlaf.

Tätertrio stürmt Schlafzimmer – Seniorin wird geblendet und festgehalten

Wie die Polizei Altenkirchen mitteilt, begaben sich die Täter unmittelbar an das Bett der schlafenden Frau. Einer der Männer hielt sie fest und blendete sie mit einer Taschenlampe, während die beiden anderen das Haus nach Bargeld und Wertsachen durchsuchten. Trotz der bedrohlichen Situation kam die couragierte Seniorin der Forderung nach Geld nicht nach.

Täter fliehen ohne Beute – Polizei spricht von versuchtem Raub

Die Einbrecher ergriffen nach kurzer Zeit ohne Beute die Flucht. „Die Tat ist im Versuchsstadium geblieben“, sagte ein Polizeisprecher. Die 75-Jährige erlitt zum Glück keine Verletzungen – jedoch sitzt der Schock tief.