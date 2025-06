Leiche in der Saar bei Saarlouis gefunden: Polizei bittet um Hinweise

SAARLOUIS. Wie die Landespolizeidirektion des Saarlandes mitteilt, wurde am Nachmittag des 24.05.2025 (Samstag) am Saarleinpfad im Bereich der Schiffsanlegestelle „Theo Dohr“ in Saarlouis, eine leblose, männliche Person in der Saar aufgefunden.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine Gewalttat. Da die Identität des Mannes bislang nicht geklärt werden konnte, bittet die Polizei die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zur Identität der Person.

Beim Auffinden des Mannes führte dieser keinerlei Ausweisdokumente oder persönliche Gegenstände mit sich, so dass bis dato seine Identität nicht geklärt werden konnte.

Die Person kann folgendermaßen beschrieben werden:

- 165 cm groß und 54 kg schwer - schlanke Statur - Drei-Tage-Bart - kurze, rasierte Haare - auffallend gepflegte Zähne - eine kleinere Narbe am rechten Unterbauch und am rechten Handgelenk

Der Unbekannte war folgendermaßen bekleidet:

- rote Fleece-Weste mit blauem Reißverschluss der Marke Engelbert Strauss - olivgrünes T-Shirt - zwei Hosen (schwarze Jeanshose und eine kurze, graue Jogginghose) übereinander - schwarze Schuhe der Marke Asics

Unter Umständen könnte die Person Beziehungen/Kontakte zum Obdachlosenmilieu haben.

Bei dem Lichtbild handelt es sich um eine Rekonstruktion bezüglich des möglichen Aussehens des Unbekannten.

Personen, welche Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst in Saarbrücken oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache der Landespolizeidirektion genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).