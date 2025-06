Saarland: Taschendiebe wollen mit geklauten Karten Geld abheben

LEBACH. Am 16.3.2024, gegen 11.39 Uhr, wurde eine 68-jährige Frau in einem Schuhgeschäft in Püttlingen Opfer eines Taschendiebstahls. Eine Täterin und ein Täter versuchten unmittelbar nach der Tat mit den dabei entwendeten Debitkarten an den Geldautomaten der VVB in Püttlingen und Völklingen Bargeld zu verfügen.

Hierbei wurden die beiden Personen aufgezeichnet. Für Hinweise zur Identität der beiden Personen setzen Sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Lebach unter der Telefonnummer 06881/5050 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung. (Quelle: Polizeiinspektion Lebach)