RLP: Schwerer Unfall auf Bundesstraße – Fahrer ins Krankenhaus und Totalschaden

HACKENHEIM. Am 5.6.2025 ereignete sich gegen 4.55 Uhr auf der B428 in Höhe Hackenheim ein Verkehrsunfall aufgrund einer Vorfahrtsverletzung. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen wollte ein 54-jähriger Hyundai-Fahrer in Höhe Hackenheim von der L412 auf die B428 auffahren.

Zeitgleich befuhr ein 27-jähriger Audi-Fahrer die B428 von Bosenheim aus kommend in Fahrtrichtung Frei-Laubersheim. Beim Auffahren auf die B428 missachtete der Hyundai-Fahrer die Vorfahrt des Audi-Fahrers. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Aufprall war hierbei so heftig, dass an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die Schadenshöhe dürfte bei ca. 25.000 Euro liegen. Die beiden Fahrzeugführer wurden nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Abklärung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Die B428 musste im Rahmen Verkehrsunfallaufnahme und der Räumungsarbeiten für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Gegen den 54-jährigen Hyundai-Fahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (Quelle: Polizeidirektion Bad Kreuznach)