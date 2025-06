Trier-Land und Konz: Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren geehrt

TRIER. In der Kreisverwaltung Trier-Saarburg ehrte der Erste Kreisbeigeordnete Martin Alten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus den Verbandsgemeinden (VG) Trier-Land und Konz für ihren Einsatz im Ehrenamt. Insgesamt 18 Kameraden wurde im Beisein von den Bügermeistern der VG Trier-Land, Michael Holstein, und der VG Konz, Joachim Weber, das Goldene Feuerwehrehrenzeichen verliehen, das sie für ihren über Jahre hinweg anhaltenden, tatkräftigen Einsatz auszeichnet.

„Was Sie seit Jahrzehnten leisten – bei Tag und Nacht in schönen wie in schwierigen Einsätzen – verdient höchsten Respekt. Auch bei den immer häufiger auftretenden Umweltkatastrophen beweisen Sie stets vollen Einsatz. Dass Sie all das im Ehrenamt tun, macht Ihre Leistung umso bemerkenswerter. Sie gehen als Vorbilder voran und zeigen wie unverzichtbar die Freiwillige Feuerwehr für das Feuerwehrwesen und unsere Gesellschaft ist“, betonte Martin Alten in seiner Rede.

Das Feuerwehrehrenzeichen für 35 Jahre aktive Tätigkeit erhielten:

Frank Grimbach (Krettnach-Obermennig, VG Konz), Günter Marxen (Krettnach-Obermennig, VG Konz), Mar-kus Biringer (Rehlingen, VG Konz), Peter Leo Hein (Köl-lig, VG Konz), Thomas Lutz (Temmels, VG Konz) Mi-chael Arnoldy (Aach, VG Trier-Land) Udo Schmitt (Aach, VG Trier-Land), Ralf Sommerhoff (Hockweiler, VG Trier-Land), Manuel Kappes (Hofweiler, VG Trier-Land), UweSchmitt (Schleidweiler, VG Trier-Land) Hermann Josef May (Edingen-Godendorf, VG Trier-Land), Werner Schöben (FFW Udelfangen, VG Trier-Land)

Das Feuerwehrehrenzeichen für 45 Jahre aktive Tätigkeit erhielten:

Rolf Zimmer (Niedermennig, VG Konz), Herbert Seiwert (Hofweiler, VG Trier-Land), Frank Baustert (Welschbillig, VG Trier-Land), Helmut Brommenschenkel (Welschbil-lig, VG Trier-Land), Rüdiger Fischer (Kordel, VG Trier-Land), Otmar Lichter (FFW Ittel, VG Trier-Land) (Quelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg)