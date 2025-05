ELVERSBERG. Drama pur in der Bundesliga-Relegation: Der 1. FC Heidenheim sichert sich mit einem Last-Minute-Tor in der 94. Minute den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga! Der SV Elversberg muss sich trotz großer kämpferischer Leistung geschlagen geben und verbleibt in der 2. Bundesliga.

Ergebnis der Relegation 2025: