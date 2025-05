Eifel: Überfall in Bäckerei – Polizist stoppt Messer-Räuber

PLAIDT/ANDERNACH. Am Montagnachmittag, dem 26. Mai 2025, wurde der Polizei Andernach um 15.10 Uhr ein Raubdelikt in der „Eifeler Backstube“ in Plaidt gemeldet.

Ein maskierter und mit einem Messer bewaffneter mutmaßlicher Täter hatte zuvor die Tageskasse des Geschäfts mit Einnahmen in unbekannter Höhe entwendet.

Mutiges Eingreifen eines Polizisten verhindert Flucht

Als der Täter nach der Tatausführung die Flucht ergreifen wollte, wurde er von einem Polizeibeamten der Polizei Andernach beobachtet. Der Beamte hatte kurz zuvor seinen Dienst beendet und befand sich auf dem Heimweg. Ohne zu zögern nahm der Polizist die Verfolgung auf, überwältigte den Tatverdächtigen und konnte ihn erfolgreich festnehmen.

Identität des Täters geklärt – Übergabe an die Kriminalpolizei

Der festgenommene Tatverdächtige konnte als 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger identifiziert werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann bereits durch Eigentumsdelikte polizeibekannt ist.

Im Anschluss an die Festnahme wurde der Fall zur weiteren strafrechtlichen Ermittlung an die Kriminalpolizei Koblenz übergeben. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern derzeit noch an.

Zeugenaufruf der Polizei Andernach

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall in der Eifeler Backstube beobachtet haben, sich mit der Polizei Andernach in Verbindung zu setzen. Hinweise werden telefonisch unter der Rufnummer 02632-9210 oder per E-Mail an [email protected] entgegengenommen.