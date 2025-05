Region: Betrüger erbeuten hohe Geldsumme mit Schockanruf

Ein Mann soll die Kaution für seine Tochter bezahlen. Er übergibt einem der Täter das Geld in Idar-Oberstein.

IDAR-OBERSTEIN. Kriminelle haben einen Mann in Idar-Oberstein mit einem Schockanruf um eine hohe Geldsumme betrogen. Wie die Polizei mitteilte, erklärten die Betrüger dem Mann am Telefon, dass seine Tochter aufgrund eines angeblichen Verkehrsunfalls in Untersuchungshaft müsse.

Ein erfundener Staatsanwalt habe allerdings entschieden, dass sie gegen Kaution freikomme. Er solle einem angeblich beauftragten Notar in der Innenstadt von Idar-Oberstein das Geld übergeben.

Nach einem fast zweistündigen Gespräch erklärte sich der Mann bereit und begab sich laut Polizei unter ständiger telefonischer Kontrolle nach Idar-Oberstein. Dort habe er einem anderen Mann das Geld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags überreicht. (Quelle: dpa)