Telefonbetrüger scheitert an mutigem 66-Jährigem in Köwerich – Kripo überwältigt Abholer

TRIER. Mit schauspielerischem Geschick und einem kühlen Kopf hat ein 66-jähriger Mann aus dem kleinen Ort Köwerich an der Mosel einen versuchten Telefonbetrug vereitelt – und der Polizei zum Erfolg verholfen. Der dramatische Vorfall ereignete sich am Dienstag, 20. Mai 2025 und endete mit der Festnahme eines 19-jährigen Geldabholers.

Falscher Polizist meldet sich – doch das Opfer durchschaut die Masche sofort

Am frühen Nachmittag erhielt der Mann einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Die betrügerische Geschichte: Seine Tochter habe angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sitze in Untersuchungshaft. Nur eine hohe Kaution könne die Haft abwenden. Zusätzlich behauptete der Anrufer, die Tochter sei in einem psychisch labilen Zustand und habe Suizidgedanken geäußert – ein emotionaler Druckaufbau, der gezielt Panik erzeugen soll.

Doch der 66-Jährige durchschaute die Masche. Während er mit dem Anrufer weiter sprach, informierte seine Ehefrau diskret die echte Polizei.

Zugriff bei der Geldübergabe: Polizei nimmt Abholer fest

In Abstimmung mit der Kriminalpolizei Trier spielte der Mann das Spiel der Täter mit. Er vereinbarte eine Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen bei sich zu Hause. Als der Abholer – ein 19-jähriger Mann – erschien und die präparierte Tasche entgegennahm, griffen die Beamten zu: Der Täter wurde auf frischer Tat festgenommen.

Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier wurde der junge Mann in eine Jugendstrafanstalt überstellt.

Zeugen gesucht: Wer hat den Täter oder ein rotes Auto gesehen?

Die Kripo Trier bittet um Hinweise:

Wer hat am 20. Mai 2025 zwischen 15:45 und 16:45 Uhr in Köwerich den Abholer gesehen?

Wer hat ein rotes Fahrzeug mit „F“-Kennzeichen (Frankfurt am Main) in dem Zeitraum bemerkt?

Täterbeschreibung:

etwa 1,60 m groß

kräftige Statur

dunkle, kurze, lockige Haare

südländisches Aussehen

trug weißes T-Shirt, blaue Jeans, weiße Sneaker

Hinweise bitte an:

Kriminalpolizei Trier – 0651 983-43390