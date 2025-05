Peter und Paul Schwimmfest im NordBad Trier: Kein öffentlicher Badebetrieb

TRIER. Im NordBad an der Mosel veranstaltet der SSV-Trier 1932 e.V. (SSV) am Wochenende vom 31. Mai und 1. Juni das 42. Peter und Paul Schwimmfest. Zu dem internationalen Schwimmfest werden 25 Vereine und 1.600 Einzelstarts erwartet.

An beiden Tagen findet kein öffentlicher Badebetrieb im NordBad statt. Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Schwimmfest finden sich auf der Website des SSV unter www.ssv-trier.de. Als Freibad-Alternative empfehlen die Stadtwerke das SüdBad an den Weihern, welches am 31. Mai in die Sommersaison startet. (Quelle: SWT)