Gillenfeld und Aach: Polizeieinsätze wegen Drohmails gegen Schulen

GILLENDELD/AACH. Am heutigen Freitagmorgen gingen bei Schulen in Gillenfeld und in Aach identische Droh-E-Mails ein. In beiden Fällen informierten die Schulleiter umgehend die Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Der Schulbetrieb findet nicht statt.

Polizeikräfte durchsuchen mit Unterstützung eines Diensthundes die Schulgebäude. In Gillenfeld wurde eine Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern auf dem Kirchplatz eingerichtet. In Aach wurde auch der Kindergarten in der Nähe der Schule Auf dem Wehrborn geschlossen. Die Eltern wurden informiert, eine Betreuung für die Kinder wird eingerichtet. Weitere schulische Einrichtungen in der Umgebung sind nach aktueller Kenntnis nicht betroffen.

In der Vergangenheit kam es bereits gelegentlich zu Drohungen gegen Schulen. Der sensible und wohl überlegte Umgang mit Drohungen dieser Art ist wichtig. Erste Maßnahme nach Erhalt einer solchen Drohung sollte es daher immer sein, die Polizei unverzüglich über die Notrufnummer 110 zu alarmieren. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)