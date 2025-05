Bitburg: Jagdgenossenschaften suchen Mitglieder – Vorstandswahlen stehen an

BITBURG. Die Jagdgenossenschaften Bitburg-Feldjagd und Bitburg-Masholder suchen neue Vorstandsmitglieder und Teilnehmer für eine Genossenschaftsversammlung. Der Bereich der Stadt Bitburg ist in verschiedene Jagdgenossenschaften unterteilt.

Jeder Stadtteil bildet grundsätzlich eine Jagdgenossenschaft; darüber hinaus gibt es unter anderem auch noch die Jagdgenossenschaft Bitburg-Feldjagd (Stadtgebiet). Mitglied ist kraft Gesetzes jeder Grundstückseigentümer von unbebauten und bejagbaren Grundstücken innerhalb des jeweiligen Jagdbezirkes.

Hauptaufgabe der Mitglieder der Jagdgenossenschaft ist es, den gemeinschaftlichen Jagdbezirk im Interesse der Jagdgenossen zu verwalten, seine Nutzung sicherzustellen und für den Ersatz des den Jagdgenossen entstehenden Wildschadens zu sorgen. Ihr obliegen insbesondere der Abschluss von Jagdpachtverträgen sowie die Erfüllung der Hegepflicht.

Aktuell stehen für verschiedene Jagdgenossenschaften die Neuwahl des Jagdvorstandes und die evtl. Neuverpachtung bzw. Verlängerung des bestehenden Jagdpachtvertrages an. Leider wird es immer schwieriger, Personen zu finden, die Aufgaben im Jagdvorstand übernehmen möchten. Der zeitliche Aufwand dieser Ämter hält sich in Grenzen, denn grundsätzlich findet die Genossenschaftsversammlung einmal jährlich statt. Die Verwaltungsgeschäfte und die Vorbereitungen zur Sitzung übernimmt die Stadtverwaltung Bitburg in Absprache mit dem Jagdvorsteher.

Weitere Informationen unter www.bitburg.de/buergerservice/jagd oder auch telefonisch unter 06561/6001-317. (Quelle: Stadt Bitburg)