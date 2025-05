Luxemburg: Streitigkeiten und Ruhestörungen halten Polizei auf Trab

LUXEMBURG. In den letzten 24 Stunden wurde die Police Grand-Ducale mehrmals aufgrund von Streitigkeiten und Ruhestörungen gerufen. In den meisten Fällen hatte sich die Situation bereits bei Ankunft der Beamten beruhigt oder konnte direkt vor Ort geklärt werden.

Kurz nach 15.00 Uhr am 16.5.2025 wurde der Polizei in einem Imbiss auf der Route d’Ettelbrück in Ingeldorf ein Mann gemeldet, der das Personal sowie die Kunden des Restaurants belästige. Außerdem versperrte er diesen den Weg, indem er sich vor die Autos auf den Boden legte. Beamten konnten vor Ort einen alkoholisierten Mann antreffen. Dieser kam der Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, zunächst nach, allerdings mussten die Beamten im Laufe des Nachmittags zwei weitere Male einschreiten, weil der Mann zurückkehrte und die Kunden und das Personal weiter belästigte. Da er die öffentliche Ordnung störte und eine Gefahr für sich und für Dritte darstellte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht.

Am 17.5.2025, kurz nach 0.30 Uhr, wurde der Polizei eine Frau in einem Café in der Rue Origer im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, welche sich danebenbenehmen und weigern würde, das Lokal zu verlassen. Eine Polizeistreife konnte die Frau vor Ort antreffen. Sie hatte sichtlich dem Alkohol zugesprochen und wurde aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten. Da sie die öffentliche Ordnung störte und eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde auch sie nach ärztlicher Untersuchung im Arrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)