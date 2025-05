Saarland: 13-Jährige von PKW erfasst – schwerverletzt ins Krankenhaus

KIRKEL. Am 16.5.2025 kam es gegen 7.40 Uhr, in Kirkel-Neuhäusel zu

einem Verkehrsunfall in der Kaiserstraße. Ein 13-jähriges Mädchen aus Kirkel

betrat hinter einem am Fahrbahnrand geparkten PKW die Fahrbahn, ohne auf den

Verkehr zu achten.

Durch die verdeckte Sicht konnte eine 40-jährige Fahrzeugführerin aus Kirkel ihren PKW nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Mädchen. Die 13-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in die Notaufnahme der Uniklinik nach Homburg verbracht, es besteht keine Lebensgefahr.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kaiserstraße für ca. anderthalb Stunden vollgesperrt, es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)