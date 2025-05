Ein Hund läuft am Hilschweiher frei umher. An einem Hof greift er eine Gans an und verletzt diese tödlich. Wem gehört der Hund?

EDENKOBEN. Ein freilaufender Hund hat in Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) eine Gans tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, lief der Hund am Donnerstagmittag am Hilschweiher frei umher, als er die an einer Hütte gehaltene Gans angriff.

Wem der Hund gehört, war zunächst unklar. Der Besitzer solle sich bei der Gänsehalterin melden, so die Polizei. (Quelle: dpa)