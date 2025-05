RLP: 22-Jähriger wegen mehr als 50 (!) Erpressungen angeklagt

KOBLENZ. Am 11. Juni 2025 beginnt vor der 9. Strafkammer des Landgerichts Koblenz ein Strafprozess wegen räuberischer Erpressung an den Tatorten Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig, Bonn u.a. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 22-jährigen Angeklagten Khoudor J. im Wesentlichen vor, als Heranwachsender in mehr als 50 Fällen gemeinschaftlich mit anderen Erpressungen begangen zu haben, wobei ihm in Einzelfällen auch eine räuberische Erpressung vorgeworfen wird.

Er soll gemeinsam mit einem unbekannten Mittäter einzelne Geschädigte unter Druck von Drohungen dazu gebracht haben, Bargeld bei verschiedenen Geschäften abzuheben oder Mobilfunkverträge mit Smartphones abzuschließen. Auf diese Weise habe der Angeklagte insbesondere von einem Geschädigten 45 Bargeldabhebungen erwirkt und so ca. 10.000 Euro erlangt. Unter Hinweis auf eine mitgeführte Waffe habe der unbekannte Mittäter in einem Fall den Drohungen absprachegemäß Nachdruck verliehen.

Zudem soll der Angeklagte einen ihm bekannten Zeugen, der bekannter Weise unter Betreuung mit Einwilligungsvorbehalt stand, dazu benutzt, haben unwirksame Mobilfunkverträge inkl. teuren Smartphones abzuschließen, mit dem Ziel, sich auf Kosten des Telefonunternehmens zu bereichern.

Schließlich soll der Angeklagte während einer Polizeimaßnahme die Vollstreckungsbeamten tätlich angegriffen haben. (Quelle: Landgericht Koblenz)