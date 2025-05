Fahrerflucht auf der B53: Unfall zwischen Biker und PKW – Autofahrer haut ab

BERNKASTEL-KUES. Am 14.5.2025 kam es gegen 10.00 Uhr auf der B53 von Bernkastel kommend in Fahrtrichtung Graach an der Mosel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW, bei dem sich der Motorradfahrer leicht verletzte.

Danach entfernte sich der PKW unerlaubt vom Unfallort, ohne den von ihm verursachten Schaden zu begleichen. Bei dem PKW handelt es sich um einen weißen Kombi.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder den flüchtigen PKW geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter [email protected] entgegengenommen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)