Hochschule und Uni Trier: Startup Camp begeistert mit innovativen Gründungsideen

TRIER. Gründungsbüro der Hochschule und Universität Trier bringt gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Trier regionale Startup-Szene voran. Am 8. und 9. Mai fand in den Räumlichkeiten der Sparkasse Trier das diesjährige Startup Camp statt – eine Initiative des Gründungsbüros der Hochschule Trier und der Universität Trier, in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Trier.

Rund 40 gründungsinteressierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowohl Einzelpersonen als auch Teams, brachten ihre Geschäftsideen mit, um diese im Rahmen intensiver Workshops zu tragfähigen Geschäftsmodellen weiterzuentwickeln. Insgesamt 18 innovative Gründungsideen wurden am Freitag vor einer fachkundigen Jury gepitcht. Die Bandbreite der Projekte reichte von Beratungsangeboten für Kinder, Familien und KMU über nachhaltige Modelabels und digitale Plattformen bis hin zu KI-basierten Anwendungen.

Ein besonderes Highlight war der Pitch des Schülerteams „Blooming wishes“ von der BBS Wirtschaft, das im Rahmen des Juniorprojekts eine eigene Schülerfirma betreibt. Ihre Idee: eine nachhaltige Geschenkkarte aus handgeschöpftem Papier mit integrierten Blumensamen – ein Produkt mit Charme und Trendbewusstsein.

Drei Preise in Höhe von je 1.500 Euro wurden an die überzeugendsten Teams verliehen. Gestiftet wurden sie von der Sparkasse Trier, der Volksbank Trier-Eifel eG und den Stadtwerken Trier. Die ausgezeichneten Projekte waren:

Woundanalyzer: KI-basierte optische Überwachung postoperativer Wunden (Janis Koslowski, Alexander Bechmann, Christoph Maier; Hochschule Trier)

EMMÉ – The Label: Inklusives Modest-Fashion-Label mit oversized Kleidung (Enrico Mathieu, Maike Kranz, Müzeyyen Solak, Elena Longen; Hochschule Trier)

Hologat: KI-gestütztes Zulassungsverfahren für den Automobilmarkt (Maik Franke, Marvin Lange; Universität Trier)

Die Jury, bestehend aus Dr. Matthias Schmitt (IHK Trier), Dr. Matthias Schwalbach (HWK Trier), Nina Womelsdorf (Wirtschaftsförderung Trier), Dörte Ludwig (Ludwig Consult) sowie Prof. Dr. Axel Kalenborn (Universität Trier), lobte die hohe Qualität aller Pitches. „Die Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle innerhalb von nur zwei Tagen war beeindruckend“, so das einhellige Fazit.

Lukas Roth von TENTA VISION GmbH, selbst erfolgreicher Gründer und Alumnus der Hochschule Trier, begeisterte am Donnerstag die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in seiner Keynote mit seiner persönlichen Gründungsgeschichte und machte Lust auf den Schritt in die Selbstständigkeit.

Besonders geschätzt wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der enge Austausch mit Mentorinnen und Mentoren aus der regionalen Wissenschaft und Praxis, der wertvolle Impulse für die eigene Gründung lieferte. Auch das Netzwerken untereinander wurde als zentraler Bestandteil des Camps hervorgehoben.

Das Gründungsbüro der Universität und Hochschule Trier, die Wirtschaftsförderung der Stadt Trier sowie die regionalen Kammern begleiten die angehenden Gründerinnen und Gründer auch über das Camp hinaus – auf dem Weg vom Pitch zur erfolgreichen Unternehmensgründung. (Quelle: Hochschule Trier)