Trickbetrug in Trier: Polizei sucht mit Fotos nach zwei Verdächtigen

TRIER. Die Kriminalinspektion Trier warnt aktuell vor einer besonders hinterlistigen Betrugsmasche, die sich in den vergangenen Monaten mehrfach in der Innenstadt ereignet hat. In mehreren Fällen wurden Passanten von englischsprachigen Männern angesprochen, die eine glaubwürdige Notlage vortäuschten – mit einem klaren Ziel: Bargeld erschleichen.

So funktioniert die Masche

Die Täter gaben an, dass ihre Bankkarte nicht funktioniere oder gestohlen worden sei. Um sich das Vertrauen ihrer Opfer zu sichern, schlugen sie vor, den benötigten Geldbetrag direkt per Überweisung auf das Konto des hilfsbereiten Passanten zu überweisen – verbunden mit der Bitte, den Betrag sofort am Geldautomaten abzuheben und auszuhändigen.

Doch die angeblichen Überweisungen kamen nie an, das Geld war weg – und die Täter ebenso. Die hilfsbereiten Menschen blieben mit dem finanziellen Schaden zurück.

Zwei Fälle mit Fotoaufnahmen – Polizei bittet um Mithilfe

In zwei dokumentierten Fällen konnte die Polizei Fotos der mutmaßlichen Täter sichern. Die Männer waren jeweils allein unterwegs. Ob sie zusammenarbeiten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

🔍 Fall 1 – Herzogenbuscher Straße (1. Juni 2024):

Alter: 25–35 Jahre

Kräftige Statur

Rötliche, an den Seiten kurzrasierte Haare

Rötlicher Vollbart

Helle Haut

Sprach Englisch mit britischem oder irischem Akzent

Auffällig: Goldene Halskette, Uhr links

🔍 Fall 2 – Viehmarktplatz (11. Oktober 2024):

Alter: 30–40 Jahre

Normale Statur

Braune, zurückgelegte Haare

Brauner Vollbart

Trug eine Brille

Sprach ebenfalls Englisch mit britischem oder irischem Akzent

Auffällig: Halskette

Hinweise erbeten

Wer eine der abgebildeten Personen kennt oder in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden:

📞 0651 983-43390 oder über das Kontaktformular auf der Fahndungsseite.