TRIER: Geldfalle in Tarforst – Betrüger manipulieren Bankautomat

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, entdeckte der Mitarbeiter einer Bank an einem Geldautomaten „Im Treff“ in Trier am Freitagnachmittag, 25. April, eine Manipulation an einem Geldautomaten.

Alu-Blende am Geld-Ausgabeschacht

Unbekannte Täter hatten eine Alu-Blende am Ausgabeschacht des Automaten angebracht, hinter dem ausgegebene Scheine – unsichtbar für den Geldabheber –eingeklemmt wurden. Zu einem späteren Zeitpunkt hätten die Täter diese Scheine dann entnehmen können.

Zeuge beschreibt möglichen Täter

Ein Zeuge beschrieb einen Mann, der sich in der Nähe des Automaten aufgehalten haben soll:

dunkelblaue Jeans, dunkles T-Shirt, dunkle Jacke, beige Sneaker, beige Basecap, südländisches Aussehen. Ob und inwieweit der Mann mit der Tat in Verbindung stehen könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0651 983-43390 bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden.