ANLASSEN! Mehr als 40.000 Menschen zum Saisonauftakt am Nürburgring

NÜRBURG. Zum Auftakt der Motorrad-Saison haben sich mehr als 40.000 Menschen zum traditionellen «Anlassen» am Nürburgring in der Eifel getroffen.

«Die Stimmung ist super, es ist ein friedliches Beisammensein», sagte Alexander Gerhard vom Veranstalter Nürburgring. «Die Menschen sind gut gelaunt, genießen den Ring und das Wetter, es ist eine atemberaubende Atmosphäre.»

Polizei: Schätzungsweise 42.000 Besucher

Laut Schätzungen der Polizei in Adenau waren rund 42.000 Bikerinnen, Biker und andere Interessierte gekommen. «Alles verläuft ruhig», hieß es auch dort. Es gebe keine besonderen Vorkommnisse, bis auf einzelne Verkehrsstörungen, was bei der Menge an Menschen aber nicht ungewöhnlich sei.

Bei der jährlichen Veranstaltung drehte sich alles rund um das Thema Motorrad und Verkehrssicherheit, wie die Organisatoren mitteilten. Ein Highlight war der ökumenische Gottesdienst. Im Anschluss starteten die Besucher dann zum traditionellen, kostenfreien Korso über die Nordschleife.

35 Tote im vergangenen Jahr bei Motorradunfällen in Rheinland-Pfalz

Auch die Polizei Rheinland-Pfalz war bei dem Saisonauftakt dabei. So konnten Interessierte am Informationsstand des Landeskriminalamts ihr Reaktionsvermögen prüfen. Auch das theoretische Wissen zum Thema Verkehrssicherheit und Regelungen konnte an einer Multimediasäule getestet werden. Laut dem LKA kamen im vergangenen Jahr bei Unfällen mit Motorrädern in Rheinland-Pfalz 35 Menschen ums Leben. 521 wurden schwer verletzt.

Im vergangenen Jahr waren rund 45.000 Menschen zur Rennstrecke in der Eifel gekommen – laut den Veranstaltern ein Besucherrekord.