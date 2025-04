Bewaffneter Überfall auf Norma in Waldrach: Polizei bittet um Mithilfe (inkl. Video)

TRIER/WALDRACH. Am Mittwochabend, dem 23. April, gegen 21 Uhr, wurde eine Filiale der Supermarktkette Norma in Waldrach Ziel eines bewaffneten Überfalls. Zwei bislang unbekannte Täter bedrohten Angestellte und flüchteten anschließend mit Beute – darunter auch eine auffällige blau-weiße Häkeltasche.

Nun hat die Kriminalpolizei Trier erste Erkenntnisse veröffentlicht und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Videoaufnahmen liefern Fahndungshinweise – Täter identifizierbar

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen konnten die Beamten Videoaufnahmen eines der beiden Täter auswerten und veröffentlichen. Das Bildmaterial zeigt den mutmaßlichen Räuber während der Tat, was der Polizei nun neue Ermittlungsansätze ermöglicht.

Zeugen dringend gesucht: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Die Tat ereignete sich zwischen 20:30 und 21:15 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet daher alle Personen, die sich in diesem Zeitraum in oder rund um den Norma-Markt in Waldrach aufhielten, um Mithilfe:

Wer erkennt den Mann auf dem Video?

Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Marktes gesehen?

Wem ist eine auffällige blau-weiße Häkeltasche aufgefallen?

Insbesondere Kundinnen und Kunden, die sich kurz vor Ladenschluss im Markt befanden, könnten entscheidende Hinweise liefern.

Anrufe auch anonym möglich

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter der Rufnummer 0651 / 983-43390 entgegen. Für Menschen, die ihre Identität nicht preisgeben möchten, wurde ein anonymes Hinweistelefon eingerichtet:

📞 +49 152 28 85 49 68