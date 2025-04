Dreifachmord in Weitefeld – Polizei plant weitere große Suchaktion

WEITEFELD. Seit fast drei Wochen ist ein mutmaßlicher Dreifachmörder verschwunden. Trotz mehr als 1.500 eingegangen Hinweisen fehlt eine heiße Spur.

Die Polizei will voraussichtlich in der nächsten Woche eine weitere Suchaktion nach dem mutmaßlichen Dreifachmörder von Weitefeld im Westerwald starten. Der Zeitpunkt sei aber noch unklar, sagte der Sprecher der Polizei in Koblenz. Der Mann soll am 6. April eine dreiköpfige Familie getötet haben. Seitdem fehlt von dem tatverdächtigen 61-Jährigen jede Spur.