Dreifachmord in Weitefeld: Polizei fahndet mit Bild nach flüchtigem Tatverdächtigen

WEITEFELD. Nach dem schockierenden Dreifachmord am frühen Sonntagmorgen in einem Einfamilienhaus in Weitefeld laufen die Ermittlungen der Kriminaldirektion Koblenz auf Hochtouren. Die Polizei hat nun ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Brutale Tat in der Nacht: Drei Menschen getötet

Am 6. April 2024 gegen 3.45 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein – abgesetzt von einer schwer verletzten Frau, die zu diesem Zeitpunkt noch lebte. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, konnten sie jedoch nur noch die Leichen von drei Familienmitgliedern bergen: einem 47-jährigen Mann, seiner 44-jährigen Ehefrau und ihrem 16-jährigen Sohn. Sie wurden offenbar mit Schuss- und Stichwaffen brutal getötet. Die Opfer wurden gemeinsam in einem Raum des Hauses aufgefunden.

Täter auf der Flucht – Fahndung mit Hochdruck

Bei Eintreffen der Polizei konnte eine Person beobachtet werden, die fluchtartig den Tatort verließ. Inzwischen liegt ein dringender Tatverdacht gegen einen 61-jährigen Mann aus einem Nachbarort vor. Ein Haftbefehl wegen dreifachen Mordes wurde erlassen.

Der Tatverdächtige ist weiter auf der Flucht – die Polizei geht davon aus, dass er bewaffnet und gefährlich ist.

Polizei veröffentlicht Foto: Wer kennt diesen Mann?

Die Öffentlichkeitsfahndung läuft jetzt mit einem Foto des mutmaßlichen Täters. Die Ermittler setzen auf die Mithilfe der Bevölkerung, um den Aufenthaltsort des Gesuchten schnellstmöglich zu ermitteln.

Polizei warnt vor Kontaktaufnahme

Auch wenn derzeit keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung für unbeteiligte Personen vorliegen, warnt die Polizei dennoch eindringlich davor, den Mann selbst anzusprechen. Wer ihn sieht oder seinen Aufenthaltsort kennt, soll sofort die Polizei informieren und Abstand halten.

Hinweise nimmt die Kripo unter 0261/103-50399 entgegen.