Schreiner-Innung Westeifel tagte: Imageprojekt „Form 25“ erfolgreich

SCHWIRZHEIM. Obermeister Rainer Schüller hatte seine Mitglieder der Schreiner-Innung Westeifel Mitte April zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Und diese kamen zahlreich.

Über 40 Fachleute aus dem Schreinerhandwerk kamen im Gasthaus Kostisch in Schwirzheim zusammen, um sich zu informieren, auszutauschen und mitzugestalten.

Das Imageprojekt „Form 25“ stellte der stellvertretende Obermeister Klaus Baulesch vor. Mit eindrucksvollen Fotos und Videos nahm er die Versammlung mit auf den Beda-Markt in Bitburg.

Hier wurden die Gesellenstücke der letzten Prüfung prämiert. Preisträger sind Lukas Schrumpf und Simon Tines. Schrumpf überzeugte mit seinem TV-Sideboard „The Red Line“ in amerikanischem Kirschbaum (Ausbilder Europäisches Berufsbildungswerk Bitburg) und Tines mit einem Schreibtisch in Eiche „Ächen Schreifdësch“ (Ausbilder Schreinerei Reinhard Grün, Peffingen).

Die Gesellenprüfungen werden von den Prüfungsausschüssen durchgeführt. Die Versammlung berief Schreinermeister Udo Görres neu in den Ausschuss. „Die Innung sucht weitere engagierten Vertreterinnen und Vertretern – sowohl auf Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerseite“, berichtet Innungsgeschäftsführer Christian Weirich. Interessierte können sich an die Ausschussvorsitzenden Joachim Wagner oder Fabian Koch sowie an die Innungsgeschäftsstelle wenden.“

Ein zentrales Anliegen war die Sicherung der Schulstandorte. Tanja Klassen von der Berufsbildenden Schule Prüm und Ralf Becker (Handwerkskammer Trier) informierten über die aktuellen Ausbildungszahlen. In dem Zusammenhang wurde auch über die öffentliche Wahrnehmung des Handwerks, insbesondere bei jungen Frauen, diskutiert. Die Innung ist aktiv bei der Nachwuchsgewinnung und wird ihre Bemühungen noch verstärken.

Ralf Becker informierte zudem über die Möglichkeit der Einstiegsqualifizierung (EQ) als Weg zur Integration leistungsschwächerer Jugendlicher in die Ausbildung.

Zu Gast war auch Hermann Hubing, Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes. Er informierte über Entwicklungen im Landesverband. Besonders im Fokus: die Übergabe der Geschäftsführung an Frau Andrea Belagante im kommenden Jahr sowie anstehende tarifliche Änderungen. Zudem berichtete er über das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, neue digitale Prüfungsformate und die allgemeine Ausbildungssituation im Schreinerhandwerk.

Obermeister Schüller dankte allen Beteiligten für die engagierte Mitwirkung und den Fördermitgliedern Holz Becher und Holz Scherf für ihre Unterstützung der Versammlung.

Info: Informationen zur Innung und Präsentation der Form 25 auf: https://www.facebook.com/SchreinerWesteifel und https://www.instagram.com/schreinerinnung.westeifel/