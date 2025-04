Seelsorger von ganzem Herzen – Bischof Ackermann würdigt verstorbenen Franziskus

Trier. Die katholische Weltgemeinschaft trauert: Papst Franziskus ist tot. Der Heilige Vater verstarb am Ostermontag, dem 21. April 2025, um 7.35 Uhr. Auch das Bistum Trier zeigt sich tief betroffen. In einer ersten Stellungnahme würdigt Bischof Stephan Ackermann den verstorbenen Pontifex als einen „Seelsorger von ganzem Herzen“.

„Papst Franziskus hat in seinem Pontifikat die Kirche geprägt und ihr Dinge ins Stammbuch geschrieben, die bleiben“, erklärte Ackermann.

Besonders hob der Trierer Bischof drei Schwerpunkte des 12-jährigen Pontifikats hervor: den Einsatz für die Armen und Ausgegrenzten, die Bewahrung der Schöpfung (wie in der Umwelt-Enzyklika Laudato si‘ beschrieben), sowie die Förderung einer synodalen Kirche, die Mitverantwortung und Beteiligung lebt.

Ackermann erinnerte auch an die persönliche Seite des Papstes: „In Begegnungen habe ich ihn stets als zugewandten, aufmerksamen Zuhörer erlebt. Er suchte den direkten Kontakt zu den Menschen und stellte pastorale Nähe über politische Inszenierung.“

Gedenken im ganzen Bistum Trier

Als Zeichen der Trauer ordnet das Bistum ab Dienstag, 22. April, bis zum Tag der Beisetzung tägliches Trauergeläut um 12 Uhr an. Zudem wird eine Trauerbeflaggung an kirchlichen Gebäuden angebracht. In allen Gottesdiensten wird Franziskus im Gebet für die Verstorbenen namentlich erwähnt.

Im Trierer Dom entsteht ein Gedenkort mit Kondolenzbuch, an dem Gläubige ihre Anteilnahme ausdrücken können. „Im Glauben sind wir überzeugt, dass sich die Kraft des Auferstandenen an Papst Franziskus erweisen wird“, so Ackermann.

Papst Franziskus, mit bürgerlichem Namen Jorge Mario Bergoglio, war am 13. März 2013 zum Papst gewählt worden. Der Jesuit und Argentinier (geb. 17. Dezember 1936) war der erste Papst aus Lateinamerika. Er folgte auf Benedikt XVI., der 2013 als erster Papst seit Jahrhunderten zurückgetreten war.