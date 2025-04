BEUREN (HOCHWALD). Am gestrigen Samstagmorgen, gegen 9.30 Uhr, wurde auf einem Feldstück unterhalb von Beuren (Hochwald) ein totes Reh aufgefunden. Es besteht der Verdacht der Jagdwilderei.

Das Tier dürfte am Freitag, den 11.4.2025, gegen Abend angeschossen worden sein. Hinweise zu auffällig im Waldgebiet geparkten Fahrzeugen oder möglichen Hinweisen zum Täter erbeten an die Polizei Hermeskeil, Telefon 06503/91511-0 oder per E-Mail an [email protected]. (Quelle: Polizeidirektion Trier)