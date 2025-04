Team aus dem Eifelkreis auf dem Sieger-Treppchen: Azubis für Klimaschutz-Ideen ausgezeichnet

TRIER/BITBURG. Sie nehmen die Eigenproduktion von Grünstrom ins Visier, prüfen, ob sich Energie durch neue Technologien sparen lässt, entwickeln Ideen für intelligente Mess- und Steuerungssysteme – und bringen damit den Klimaschutz in ihren Betrieben voran: 119 Auszubildende aus 35 Unternehmen in Rheinland-Pfalz haben sich 2024/25 an der elften Auflage des Qualifizierungsprogrammes „Energie-Scouts“ beteiligt.

Drei Azubis-Teams aus Weinsheim, Idar-Oberstein und Worms sind bei der Abschlussveranstaltung in Mainz am Donnerstag, 10. April, von den Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz und dem Unternehmensnetzwerk Klimaschutz für ihre Projektarbeiten ausgezeichnet worden.

„Mit ihren Ideen heben die Azubi-Teams enormes Potenzial für ihre Unternehmen”, sagte Karina Szwede, Hauptgeschäftsführerin der IHK für Rheinhessen, die im Namen der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz begrüßte. „So tragen sie dazu bei, Kosten zu sparen, Abläufe zu verbessern und mehr für den Umwelt- und Klimaschutz zu tun. Sie zeigen damit außerdem: Jugendliche können in ihren Betrieben einiges bewegen – wenn man ihnen Freiraum für Projekte gibt und sie dabei unterstützt.” Mit dem Programm Energie-Scouts begleiten die Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Unternehmensnetzwerk Klimaschutz die Betriebe dabei, bereits die jüngsten Mitarbeitenden für den bewussten Umgang mit Energie und Rohstoffen zu sensibilisieren. Das Programm gibt Auszubildenden das Wissen und die Instrumente an die Hand, um Einsparpotenziale zu erkennen, Verbesserungsideen zu entwickeln und mit einem eigenen Projekt auch umzusetzen.

Bei der Abschlussveranstaltung der Energie-Scouts 2024/2025 in Mainz haben insgesamt acht von den Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz vorausgewählte Azubiteams ihre Projektarbeiten präsentiert und damit eindrucksvoll gezeigt, was sie in ihren Ausbildungsbetrieben entwickelt oder optimiert haben. Eine Fachjury – bestehend aus den Energie- und Umweltreferenten der rheinland-pfälzischen IHKs und einem Energieberater – hat aus den acht besten Projekten die drei Siegerteams ausgewählt, für welche die IHKs ein Preisgeld von insgesamt 1.800 Euro ausgelobt haben. Die ausgezeichneten Energie-Scouts 2024/2025 sind:

PRÜM Türenwerk GmbH, Weinsheim

Projekt: „Energie intelligent nutzen – Absaugsteuerung für einen grünen Fußabdruck“

Wolfgang Loch GmbH & Co. KG, Idar-Oberstein

Projekt: „Energiemonitoring von Anlagen“

Röchling Automotive Germany SE & Co. KG, Worms

Projekt: „Energieeinsparung durch Infrarot-Heizsysteme“

Fünf weitere Azubiteams aus folgenden Unternehmen in Rheinland-Pfalz waren in der Endausscheidung:

Daimler Truck AG

Projekt: „Optimierung des Energieverbrauchs in Rein- und Trockenräumen durch LoRaWAN-Sensoren“

Fiege IDC

Projekt: „Eigenproduktion von Grünstrom mit dem Potenzial von Geothermie“

Lohmann & Rauscher GmbH & Co.KG

Projekt: „Wir beschützen unsere Welt und sparen dabei bares Geld!“

Plaza Carrée Hotel GmbH

Projekt: „Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im Hotelbetrieb“

Stadler + Schaaf Mess- und Regeltechnik GmbH

Projekt: „Optimierung der Energieeffizienz im Verwaltungsgebäude“