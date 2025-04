Konz: Wie es mit dem leerstehenden Ratskeller weitergehen soll!

KONZ. Ende Februar 2025 haben die Pächter des Restaurants „Ratskeller“ im Gebäude des Konzer Rathauses den Betrieb eingestellt.

Ziel ist es, so die Verbandsgemeindeverwaltung Konz am Freitag, dass ein neuer Pächter künftig in den Räumlichkeiten wieder gutbürgerliche Küche anbieten kann. Deshalb hat der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für eine Machbarkeitsstudie freigemacht. Sie soll aufzeigen, durch welche baulichen Maßnahmen die Räume zukunftsgerecht saniert und umgebaut werden könnten und was dies kosten würde.

Neuer Pächter muss Auflagen erfüllen

Denn es gibt viele gesetzliche Anforderungen, die sich in den vergangenen Jahren geändert haben, z.B. beim Brandschutz und der Barrierefreiheit. Während die bisherigen Pächter Bestandsschutz hatten, muss ein neuer Pächter die neuen Voraussetzungen erfüllen, damit er den Betrieb aufnehmen darf. Deshalb müssen die Räumlichkeiten auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. In der Küche, den Personalräumen und den Toiletten müsste diesbezüglich einiges passieren und gleichzeitig der Denkmalschutz berücksichtigt werden.

Das alles geht nicht von heute auf morgen. Zwar steht die Verwaltung bereits seit dem vergangenen Jahr mit Fachleuten in Kontakt, um den Sanierungsumfang zu erfassen. Da die öffentliche Verwaltung aber an Vergaberecht gebunden ist, kann die nun beschlossene Machbarkeitsstudie in einem ersten Schritt tiefer in die Planung einsteigen, Lösungsvorschläge unterbreiten und auch einen Kostenrahmen ermitteln.

Bürgermeister Joachim Weber: „Der Ratskeller ist ein wichtiger Faktor für ein belebtes Konz, auch durch die zentrale Lage am Marktplatz. Wir möchten die Räumlichkeiten attraktiv gestalten – nicht nur für einen neuen Pächter, sondern für unsere Bürgerinnen und Bürger. Ich bin zuversichtlich, dass die Machbarkeitsstudie uns helfen wird, die notwendigen Schritte dafür zu planen“.