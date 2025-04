Frühjahrsputz: Bahnsteige, Treppen, Tunnel – Bahn reinigt 27 Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz

Schmuddelige Bahnsteige, dreckige Tunnel, klebrige Kaugummiflecken – an vielen Bahnhöfen in Deutschland herrscht kein Wohlfühlambiente. Doch damit soll nun Schluss sein. Die Deutsche Bahn startet eine groß angelegte Reinigungsaktion.

In den kommenden zehn Wochen werden in Rheinland-Pfalz an 27 Bahnhöfen Bahnsteige, Treppen, Unterführungen, Wartebereiche, Vitrinen und Sitzgelegenheiten gereinigt – inklusive Entfernung von Graffiti und Kaugummi. Das kündigte eine Sprecherin der Bahn an.

Zu den betroffenen Standorten gehören sowohl größere Bahnhöfe wie Ludwigshafen und Kaiserslautern als auch kleinere Stationen, etwa in Bad Kreuznach oder Cochem.

Sauberkeit als Sicherheitsfaktor

„Unsere Umfragen zeigen: Wo es sauber und gepflegt ist, steigen unsere Fahrgäste gerne in den Zug“, erklärt Ralf Thieme, Vorstand Personenbahnhöfe bei der Bahn-Tochter DB InfraGo. Auch das subjektive Sicherheitsempfinden steige spürbar, wenn der Bahnhof ordentlich und hell sei.

Die Bahn investiert bundesweit mehr als 100 Millionen Euro in die Aktion. Rund 700 Bahnhöfe in ganz Deutschland sollen im Rahmen des Frühjahrsputzes auf Vordermann gebracht werden.

Nicht nur optisch wichtig – sondern auch emotional

Für viele Pendler und Reisende ist der Bahnhof der erste Eindruck einer Stadt – umso wichtiger sei ein gepflegtes Erscheinungsbild. Denn: Ein sauberes Umfeld strahle nicht nur Sicherheit, sondern auch Wertschätzung gegenüber den Fahrgästen aus.