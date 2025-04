Bauarbeiten in Waldrach: Busse werden umgeleitet – Haltestellen verlegt

WALDRACH. Wegen Bauarbeiten in Waldrach müssen die Linien 30 und 86 ab Montag, 14. April, bis voraussichtlich Freitag, 25. April 2025, umgeleitet werden. In Richtung Waldrach Sportplatz und Morscheid fahren die Busse ihre normale Route bis zur Haltestelle Weinbergsweg und werden anschließend über die Bahnhofstraße zur Haltestelle Sportplatz umgeleitet.

Die Busse der Linie 30 in Richtung Uni Campus 2 werden ab der Haltestelle Weinbergsweg ebenfalls über die Bahnhofstraße zur Haltestelle Pätscher Weg geleitet. Ab dort fahren die Busse über die L12 in Richtung Korlingen zur Haltestelle Uni Campus 2. In Richtung Trier fahren die Busse der Linien 30 und 86 ihre normalen Routen.

Für die Dauer der Umleitung werden die Haltestellen Gemeindeplatz, Obere Kirchstraße, Rosenbungert, Zollweg, In der Lay, Schule und Auf dem Flürchen an die Haltestellen Weinbergsweg, Bahnhof, Pätscher Weg oder Am Sportplatz verlegt. Bei Fragen zur Busumleitung steht das Team im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273 gerne zur Verfügung. (Quelle: SWT)