Osterferien in Sicht: Volle Straßen und viele Freizeit-Angebote in RLP

KOBLENZ. Für die rund 548.000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz heißt es Ende der Woche: ab in die Osterferien. Wer ab Freitag in den Urlaub fährt, muss sich deshalb laut ADAC auf volle Straßen einstellen. Denn neben Rheinland-Pfalz starten zum Wochenende unter anderem auch Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und das Saarland in die Ferien.

Besonders viel dürfte auf den Autobahnen laut ADAC am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag los sein. Erfahrungsgemäß betreffe das in Rheinland-Pfalz vor allem die Autobahn 3 in Richtung Frankfurt am Main. Mit Stau sei auch auf der A61 in Richtung Ludwigshafen zu rechnen. «Wer kann, sollte den Sonntag für den Start in den Urlaub wählen», riet deshalb ein Sprecher des ADAC Mittelrhein. Noch besser sei es, nachts zu fahren, sofern man sich das zutraue.

Viele Freizeitparks geöffnet

Wer in den Ferien nicht in die Ferne düst, findet auch in Rheinland-Pfalz einiges zu erleben – zum Beispiel in einem rheinland-pfälzischen Freizeitpark. Im Holiday Park in Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim) etwa gibt es seit dem Saisonstart eine neue Attraktion: eine Jeep-Tour durch das australische Outback, wie die Betreiber mitteilten. Pünktlich zu den Osterferien geht auch im nahegelegenen Kurpfalz-Park in Wachenheim los: Der Park öffnet ab Samstag (12. April) seine Tore mit seiner Mischung aus Freizeitpark und Wildpark.

Ein Programm zu Ostern hat der Eifelpark Gondorf nahe Bitburg zu bieten, der schon seit dem vergangenen Samstag (5. April) wieder geöffnet hat. Geplant seien unter anderem eine Ostereier-Malwerkstatt, Kinderschminken, eine Hundeshow und eine Comedyshow. Geöffnet sind in den Osterferien außerdem unter anderem der Tolli-Park in Mayen, der Wild- und Freizeitpark Klotten sowie der Wild- und Erlebnispark Daun.

Natur und Kultur erkunden

Wer den Urlaub gerne für Kulturelles und Erlebnisse im Freien nutzt, wird in Rheinland-Pfalz ebenfalls fündig – vor allem, falls das sonnige Wetter weiter hält. Denn im Bundesland gibt es mehrere Unesco-Welterbestätten: In Trier zum Beispiel, wo es das römische Amphitheater, die Kaiserthermen und die Barbarathermen zu erkunden gibt. In Worms gibt es zudem den ältesten jüdischen Friedhof Europas. Mit dem Oberen Mittelrheintal ist sogar eine ganze Region Unesco-Welterbe und bietet unter anderem malerische Weinberge sowie Burgen, die den Rhein überblicken.

Der Natur- und Geopark Vulkaneifel zählt außerdem zu den Unesco-Geoparks. Dort gibt es zwar keinen Vulkan, der Lava speit – dafür aber eine Landschaft, in der die vulkanische Aktivität der Vergangenheit Spuren hinterlassen hat. Zu sehen gibt es etwa Vulkankegel und Mineralwasserquellen. (Quelle: dpa)